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【M&A速報：2020/05/20（2）】日本調剤<3341>、子会社で調剤薬局経営のケイリバーを吸収合併

2020年5月20日 16:42

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記事提供元：フィスコ


*16:42JST 【M&A速報：2020/05/20（2）】日本調剤<3341>、子会社で調剤薬局経営のケイリバーを吸収合併
■日本調剤<3341>、子会社で調剤薬局経営のケイリバーを吸収合併

■RKB毎日HD<9407>、買収防衛策を廃止

■日本山村硝子<5210>、中期経営計画を発表

■PCIホールディングス<3918>、サイバーセキュリティサービス提供のBlue Planet-worksと資本業務提携

■ITbookホールディングス<1447>、労働者派遣事業のi-NEXTの全保有株式をワタミ<7522>に譲渡

■長距離無人航空機を研究開発のテラ・ラボ、DRONE FUNDなどから総額3億円の資金調達を実施

■META Capital、澤田HD<8699>へのTOB買付期間を6月3日までに延長

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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