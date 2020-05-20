記事提供元：フィスコ
*16:42JST 【M&A速報：2020/05/20（2）】日本調剤<3341>、子会社で調剤薬局経営のケイリバーを吸収合併
■日本調剤<3341>、子会社で調剤薬局経営のケイリバーを吸収合併
■RKB毎日HD<9407>、買収防衛策を廃止
■日本山村硝子<5210>、中期経営計画を発表
■PCIホールディングス<3918>、サイバーセキュリティサービス提供のBlue Planet-worksと資本業務提携
■ITbookホールディングス<1447>、労働者派遣事業のi-NEXTの全保有株式をワタミ<7522>に譲渡
■長距離無人航空機を研究開発のテラ・ラボ、DRONE FUNDなどから総額3億円の資金調達を実施
■META Capital、澤田HD<8699>へのTOB買付期間を6月3日までに延長
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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