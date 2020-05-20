ビザスクは新規事業創出に役立つ新サービスが注目され上場来の高値に迫る

■業界有識者などから直接リアルな情報を得るマッチング事業など展開

ビザスク<4490>(東マ)は5月20日、続伸基調となり、11時過ぎには10%高の2182円(196円高)まで上げて出直りを強めている。

業界有識者などから1時間きざみで直接話を聞き、リアルで鮮度の高い情報にリーチできるマッチングサイトの運営などを行い、5月18日、「新規事業創出に向けたオンラインパッケージを提供開始～コロナ禍でも完全オンラインでアイデア創出から仮説検証を支援～」と発表。注目された。

20年3月10日に上場し、初値は1310円。上場来の高値は2580円(4月20日)。これに向けて出直りを強めている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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