*17:49JST 19日の日本国債市場概況：債券先物は152円27銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付152円34銭 高値152円36銭 安値152円23銭 引け152円27銭
売買高総計13472枚
2年 412回 -0.165％
5年 143回 -0.125％
10年 358回 -0.005％
20年 172回 0.345％
債券先物6月限は、152円34銭で取引を開始。前日の米国株大幅高・長期金利上昇を受けたほか、日本の2次補正予算編成にともなう国債増発思惑や明日の20年債入札への警戒から売りが優勢になり、152円36銭から152円23銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.17％、10年債は0.70％、30年債は1.42％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.49％、英国債は0.23％、オーストラリア10年債は0.97％、NZ10年債は0.64％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 独・5月ZEW景気期待指数（予想：30.0、4月：28.2）
・21:30 米・4月住宅着工件数（予想：90.0万戸、3月：121.6万戸）
・21:30 米・4月住宅建設許可件数（予想：100.0万戸、3月：135.0万戸←135.3万戸）
・23:00 ムニューシン米財務長官とパウエル米FRB議長が上院銀行委員会で証言
・23:00 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁質疑応答
・03:00 ローゼングレン米ボストン連銀総裁がオンライン討論会に参加《KK》
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