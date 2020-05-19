記事提供元：フィスコ
*15:22JST ドーン---2019年7月8日発表の期末配当金予想を上方修正
ドーン<2303>は18日、2019年7月8日発表の期末配当予想を増配により上方修正することを発表。2020年5月期（2019年6月1日-2020年5月31日）の業績動向、今後の経営環境や事業展開を総合的に勘案し、前回予想の1株当たり8円50銭の期末配当を1円50銭増配の10円00銭に修正する。なお、当該案件は2020年8月開催予定の第29期定時株主総会に付議を予定。《SF》
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