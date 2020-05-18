約1万円のLinux搭載2-in-1タブレットPC「PineTab」、プレオーダー受付開始

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記事提供元：スラド
コミュニティ主導でさまざまなハードウェアを開発する「PineTab」PINE64プロジェクトが、ARMプロセッサ搭載タブレットPINETABのプレオーダー受付を開始した（デイリーガジェット）。
価格は本体が99.99ドル、キーボード付きカバーが19.99ドル。ディスプレイサイズは10インチ（解像度は1280×720）、プロセッサはAllwinner A64 Quad Core SOC、GPUはMali 400 MP2。RAMは2GB、ストレージは64GBといったスペックとなっている。OSはUbuntu Touchで、GUIにはGNOME Shellが使われているようだ（FOSSBYTE）。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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