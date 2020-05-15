マーケット RSS

 

ビーイング　急落、今期営業赤字見通しや無配転落を嫌気／新興市場スナップショット

2020年5月15日 14:05

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*14:05JST <4734> ビーイング 630 -104
急落。21年3月期の営業損益予想を1.0億円の赤字と発表、年間配当予想は無配としている。土木工事積算システムで、オンプレミス版と比べ販売初年度に認識する売上高が小さくなるクラウド版の「Gaia Cloud」を販売することから、一時的に売上高が減少する見通し。20年3月期の営業損益は13.8％減の6.0億円の黒字で着地した。年間配当は従来予想の26円から引き下げ、20円（前期実績23.00円）とした。《US》

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. バフェット氏が見据えるアフターコロナ
  2. 原油安に対する脆弱性が高い産油国は？【フィスコ世界経済・金融シナリオ分析会議】
  3. コニカミノルタ、14年ぶり赤字転落　投資判断は?
  4. NY原油：大幅反発で27.56ドル、中期的な在庫調整の進展が期待される
  5. KeyHolderは「乃木坂46LLC」の持分50%を保有するノース・リバーの全株式を取得することを発表
  1. 「登り百日、下げ十日」暴落にも対応できる投資方法とは?
  2. バフェット氏が見据えるアフターコロナ
  3. 相場展望5月13日号　トランプ『FRBにマイナス金利を要求』で、2番底に警戒
  4. 原油安に対する脆弱性が高い産油国は？【フィスコ世界経済・金融シナリオ分析会議】
  5. コニカミノルタ、14年ぶり赤字転落　投資判断は?
  1. 原油価格マイナス　その背景と今後の行方は?
  2. トランプ・米国 VS 習・中国の泥仕合で株価暴落再びか
  3. 相場展望5月7日号　米国・日本株の振り返りと、2～3番底の予想シナリオ　「日経平均上昇」と「1株利益(EPS)..
  4. 原油価格の下落がマーケットに与える影響
  5. ソレイジア・ファーマは北里大「イベルメクチン」に関連との見方ありストップ高

広告

写真で見るニュース

  • (c) 123rf
  • 火星表面　果たしてここには水分が存在しているのだろうか (c) NASA
  • 次世代型プラットフォームであるモジュラー・アーキテクチャー「SPA 2」のルーフに継ぎ目なく一体化させたライダー（LiDAR）（画像：ボルボ’・カーズ発表資料より）
  • (c) 123rf
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

画像はイメージです。

コロナ禍で不動産投資に大変動! テレワークで地方の住宅に注目

画像はイメージです。

アパレル4月売上、ワークマンと西松屋のみプラス　21社がマイナス　帝国データバンク調査

神戸市が無償提供するプラスチック容器（神戸市発表資料より）

神戸市、飲食店支援で持ち帰りスターターキット無償提供　全国初の取り組み

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体