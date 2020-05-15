ビーイング　急落、今期営業赤字見通しや無配転落を嫌気／新興市場スナップショット

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急落。21年3月期の営業損益予想を1.0億円の赤字と発表、年間配当予想は無配としている。土木工事積算システムで、オンプレミス版と比べ販売初年度に認識する売上高が小さくなるクラウド版の「Gaia Cloud」を販売することから、一時的に売上高が減少する見通し。20年3月期の営業損益は13.8％減の6.0億円の黒字で着地した。年間配当は従来予想の26円から引き下げ、20円（前期実績23.00円）とした。《US》