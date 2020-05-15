*12:47JST 【M&A速報：2020/05/15（1）】丸紅<8002>、小型衛星用スラスタ開発の米Phase Four社と資本提携
■丸紅<8002>、小型衛星用スラスタ開発の米Phase Four社と資本提携
■超軽量透明断熱材「SUFA」開発のティエムファクトリ、6.7億円の資金調達を実施
■有沢製作所<5208>、ストラテジックキャピタルからの株主提案に関する意見を決議
■ダイセル<4202>、グループを再編
■ミュージックセキュリティーズ、ミクシィ<2121>を引受先とする第三者割当増資を実施 業務連携を強化
■アシックス・ベンチャーズ、独自の人工クモ糸素材「SVX」を開発するイスラエルのスタートアップSeevix Material Sciencesに出資
■KeyHolder<4712>、「乃木坂46合同会社」の持ち分50％を保有するノース・リバーと全株式取得に向けた基本合意書を締結
■エイベックス<7860>、新事業開発・戦略投資事業を分社化
■エイベックス<7860>、デジタルクリエイティブ事業などを子会社エイベックス・デジタルに承継
■エイジア<2352>、中期経営計画を発表
■エイジア<2352>、日本成長投資アライアンスとM&A・新規事業開発やマーケティング活動支援等で業務提携 新株予約権を発行
■アマナ<2402>、子会社でビジュアルコミュニケーション企画のアマナデザインを吸収合併
■EMシステムズ<4820>、子会社2社と共同新設分割により新会社を設立 医療機関・介護サービス事業者向けシステム開発事業を承継
■イワキ<6237>、デンマーク持ち分法適用関連会社でケミカルポンプ販売のイワキノルディックに追加出資し連結子会社化
■セコム<9735>と共栄セキュリティーサービス<7058>、資本業務提携
■月島機械<6332>、買収防衛策を廃止
■アクセンチュア、重要インフラ向けサイバーセキュリティ提供の米Revolutionary Securityを買収
■みやぎん地方創生2号ファンド、農作物自動収穫ロボット開発のAGRISTに出資
■AGC<5201>、伊Molmed社に対するTOBの同国での行政手続きについて保留期間が現地時間5月15日までとの通知を受領
■グローバルWiFi事業のビジョン<9416>、Webマーケティング事業のジオコードと資本業務提携
■慶應イノベーション・イニシアティブ、約60億円の「KII2号ファンド」を設立 最大100億円を目指す
■てんかん患者・家族向けプラットフォーム「ナナカラ(nanacara)」運営のノックオンザドア、シードラウンドで資金調達を実施
■「COVID-19遠隔聴診プロジェクト」実施中の超聴診器開発ベンチャーAMI、肥銀キャピタルとドーガン・ベータから資金調達を実施
■オフィス向け置き社食サービス 「オフィスで野菜(OFFICE DE YASAI )」 運営のKOMPEITO、総額約4億円の資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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