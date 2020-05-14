ブティックス　ストップ高買い気配、今期営業益は18％増見込む／新興市場スナップショット



*13:52JST <9272> ブティックス 1678カ -

ストップ高買い気配。21年3月期の営業利益予想を前期比18.3％増の2.21億円と発表している。商談型展示会やM＆A仲介事業を主力事業とし、マッチング・プラットフォームの拡大に注力する。併せて発表した20年3月期の営業利益は51.7％増の1.87億円で着地。また、自社株の取得期間を12月31日まで（従来9月30日まで）に延長するとしている。《US》