ブティックス　ストップ高買い気配、今期営業益は18％増見込む／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:52JST <9272> ブティックス 1678カ -
ストップ高買い気配。21年3月期の営業利益予想を前期比18.3％増の2.21億円と発表している。商談型展示会やM＆A仲介事業を主力事業とし、マッチング・プラットフォームの拡大に注力する。併せて発表した20年3月期の営業利益は51.7％増の1.87億円で着地。また、自社株の取得期間を12月31日まで（従来9月30日まで）に延長するとしている。《US》
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