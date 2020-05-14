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【M&A速報：2020/05/14（1）】キーストーン・パートナース、藤久<9966>と資本業務提携

2020年5月14日 13:02

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記事提供元：フィスコ


*13:02JST 【M&A速報：2020/05/14（1）】キーストーン・パートナース、藤久<9966>と資本業務提携
■キーストーン・パートナース、手芸専門販売店など展開の藤久<9966>と資本業務提携

■藤久<9966>、買収防衛策を廃止

■ノンアルコール・クラフトドリンクブランド運営のYOILABO、資金調達を実施

■現代アート専門のプラットフォーム「TRiCERA.NET」展開のTRiCERA、フジ・スタートアップ・ベンチャーズなどから資金調達を実施

■病院内位置把握システム等提供のホスピタルコンプライアンスマネージメントジャパン、総額1.2億円の資金調達を実施

■SBIホールディングス<8473>、ドイツCVCファームのRedstone Digital社と共同ベンチャーファンドを設立

■グローバルウェイ<3936>、子会社でシェアリングエコノミー事業のタイムチケットの株式61％を各務正人代表取締役に譲渡

■ネットワーク型創薬ベンチャーのモジュラス、SBIインベストメントなどから総額27.1億円のシリーズBの資金調達を実施

■NISSHA<7915>、経皮吸収型製剤メーカーの米Sparsha Pharma USA社に追加出資し持ち分法適用関連会社化

■楽天モバイル、携帯キャリア事業者向けにクラウドプラットフォームのプロセス自動化システムなど提供の米イノアイ社を買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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