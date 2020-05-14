

*11:03JST 出来高変化率ランキング（10時台）～松屋R&D、恵和などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [5月14日 10:36 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<7066> ピアズ 128000 7140 1692.72% 10.01%

<2150> ケアネット 532700 68440 678.35% 17.44%

<4591> リボミック 3884600 557680 596.56% -5.1%

<2521> 上場米HE 504990 84562 497.18% -1.2%

<6095> メドピア 2477100 540960 357.91% 22.23%

<6875> メガチップス 742100 164940 349.92% 18.94%

<3902> MDV 2611500 748400 248.94% 17.65%

<3925> DS 168600 50500 233.86% 8.49%

<4998> フマキラー 185300 57660 221.37% 3.81%

<1488>* 大和Jリート 124650 40500 207.78% -1.87%

<9424> 日本通信 11603200 3827460 203.16% 9.04%

<4488> AIinside 172500 57960 197.62% 9.57%

<9076> セイノーHD 1464400 492760 197.18% 4.73%

<6962> 大真空 200800 70120 186.37% 8.35%

<6254> 野村マイクロ 380200 145520 161.27% 12.04%

<6541> グレイステク 388600 149360 160.18% 12.61%

<7317>* 松屋R&D 762900 300300 154.05% 21.94%

<4251>* 恵和 311100 123680 151.54% 11.87%

<9928> ミロク情報 310100 125580 146.93% -8.33%

<4428>* シノプス 138200 56780 143.4% -16.79%

<7864>* フジシール 356100 150420 136.74% 21.68%

<7915> NISSHA 367600 157840 132.89% 18.16%

<9873> 日本KFC 377400 162880 131.7% 6.02%

<6188>* 富士ソフSB 180300 78640 129.27% -12.37%

<9273> コーア商事H 228800 101120 126.27% 1.76%

<7748> ホロン 438300 201080 117.97% -10.44%

<3623> ビリングシス 196700 90880 116.44% 8.82%

<2815>* アリアケ 286300 138000 107.46% 14.56%

<2489> アドウェイズ 1616000 789820 104.6% -12.98%

<1326> SPDRゴール 17242 8442.8 104.22% 0.23%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》