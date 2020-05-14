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出来高変化率ランキング（10時台）～松屋R&D、恵和などがランクイン

2020年5月14日 11:03

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記事提供元：フィスコ


*11:03JST 出来高変化率ランキング（10時台）～松屋R&D、恵和などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月14日　10:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7066> ピアズ　　　　　　 128000 　7140　 1692.72% 10.01%
<2150> ケアネット　　　　　532700 　68440　 678.35% 17.44%
<4591> リボミック　　　　　3884600 　557680　 596.56% -5.1%
<2521> 上場米HE　　　　　504990 　84562　 497.18% -1.2%
<6095> メドピア　　　　　　2477100 　540960　 357.91% 22.23%
<6875> メガチップス　　　　742100 　164940　 349.92% 18.94%
<3902> MDV　　　　　　　2611500 　748400　 248.94% 17.65%
<3925> DS　　　　　　　　168600 　50500　 233.86% 8.49%
<4998> フマキラー　　　　　185300 　57660　 221.37% 3.81%
<1488>* 大和Jリート　　　　124650 　40500　 207.78% -1.87%
<9424> 日本通信　　　　　　11603200 　3827460　 203.16% 9.04%
<4488> AIinside　　172500 　57960　 197.62% 9.57%
<9076> セイノーHD　　　　1464400 　492760　 197.18% 4.73%
<6962> 大真空　　　　　　　200800 　70120　 186.37% 8.35%
<6254> 野村マイクロ　　　　380200 　145520　 161.27% 12.04%
<6541> グレイステク　　　　388600 　149360　 160.18% 12.61%
<7317>* 松屋R&D　　　　　762900 　300300　 154.05% 21.94%
<4251>* 恵和　　　　　　　　311100 　123680　 151.54% 11.87%
<9928> ミロク情報　　　　　310100 　125580　 146.93% -8.33%
<4428>* シノプス　　　　　　138200 　56780　 143.4% -16.79%
<7864>* フジシール　　　　　356100 　150420　 136.74% 21.68%
<7915> NISSHA　　　　367600 　157840　 132.89% 18.16%
<9873> 日本KFC　　　　　377400 　162880　 131.7% 6.02%
<6188>* 富士ソフSB　　　　180300 　78640　 129.27% -12.37%
<9273> コーア商事H　　　　228800 　101120　 126.27% 1.76%
<7748> ホロン　　　　　　　438300 　201080　 117.97% -10.44%
<3623> ビリングシス　　　　196700 　90880　 116.44% 8.82%
<2815>* アリアケ　　　　　　286300 　138000　 107.46% 14.56%
<2489> アドウェイズ　　　　1616000 　789820　 104.6% -12.98%
<1326> SPDRゴール　　　17242 　8442.8　 104.22% 0.23%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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