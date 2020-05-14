新日本製薬　大幅に4日続伸、20年9月期の年間配当予想を28円に増額修正、自社株買いと優待拡充も／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*10:42JST <4931> 新日本製薬 1424 +179
大幅に4日続伸。20年9月期の年間配当を従来予想の19.00円から28.00円（前期実績17.50円）に増額修正している。配当性向の基準を20％から30％へ引き上げたことに伴う措置。また、上限30万株（3億円）の自社株を取得する。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は1.39％。取得期間は14日-6月23日。このほか株主優待制度を拡充し、保有期間に応じて贈呈する商品の相当額を増やすと発表している。基準日は9月30日。《HH》
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