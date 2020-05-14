大井電気　大幅に反発、21年3月期の営業利益予想5.4％増、配当予想60円、20年3月期は黒字転換／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*10:06JST <6822> 大井電気 3825 +195
大幅に反発。21年3月期の営業損益予想を前期比5.4％増の6.00億円の黒字と発表している。情報通信機器製造販売事業で光伝送機器などが拡大し、利益が増加すると見込む。年間配当予想は60.00円（前期は50.00円）。20年3月期の営業損益は5.69億円の黒字（前期実績15.76億円の赤字）で着地した。前期に発生した工事損失引当金がなくなったほか、利益率改善策が奏功して黒字に転換した。《HH》
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