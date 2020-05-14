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ＡＩｉｎｓｉｄｅ　大幅に続伸、21年3月期の営業利益予想33.4％増、20年3月期は契約数増加で黒字転換／新興市場スナップショット

2020年5月14日 09:41

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記事提供元：フィスコ


*09:41JST <4488> ＡＩｉｎｓｉｄｅ 21650 +1900
大幅に続伸。21年3月期の営業損益予想を前期比33.4％増の5.76億円の黒字と発表している。AI-OCRサービス「DX Suite」クラウド版とAIプラットフォーム「AI inside Cube」の新規ユーザー獲得を目指す。また、海外市場への展開に向けて製品開発や販売体制の構築に取り組む。20年3月期の営業損益は4.32億円の黒字（前期実績は1.81億円の赤字）だった。契約数が増加し、黒字転換に貢献した。《HH》

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