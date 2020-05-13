ＡＤＷＡＹＳ　急騰、今期営業利益は2.0倍見込む／新興市場スナップショット

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急騰。21年3月期の営業利益予想を前期比104.4％増の4.02億円と発表している。外出自粛で主要クライアントが展開するゲームやマンガのスマートフォンアプリ利用者が増えていることから、広告需要が拡大すると見込む。年間配当予想は2.60円（前期2.50円）。同時に発表した20年3月期の営業利益は72.7％減の1.97億円で着地した。《US》