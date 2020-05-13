マーケット RSS

 

ＡＤＷＡＹＳ　急騰、今期営業利益は2.0倍見込む／新興市場スナップショット

2020年5月13日 13:10

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*13:10JST <2489> ＡＤＷＡＹＳ 357 +71
急騰。21年3月期の営業利益予想を前期比104.4％増の4.02億円と発表している。外出自粛で主要クライアントが展開するゲームやマンガのスマートフォンアプリ利用者が増えていることから、広告需要が拡大すると見込む。年間配当予想は2.60円（前期2.50円）。同時に発表した20年3月期の営業利益は72.7％減の1.97億円で着地した。《US》

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 火星に人類が居住できる可能性は　米研究所による研究
  2. 相場展望5月13日号　トランプ『FRBにマイナス金利を要求』で、2番底に警戒
  3. NY原油：反発で25.78ドル、需給改善への期待残る
  4. NYの視点：米著名投資家が「第2次大恐慌」入り警告、1年以内にパンデミック収束できなければ
  5. 在宅勤務や学級閉鎖など感染予防策の単独実施は効果が低いか　筑波大の研究
  1. 相場展望5月7日号　米国・日本株の振り返りと、2～3番底の予想シナリオ　「日経平均上昇」と「1株利益(EPS)..
  2. ソレイジア・ファーマは北里大「イベルメクチン」に関連との見方ありストップ高
  3. 「登り百日、下げ十日」暴落にも対応できる投資方法とは?
  4. 火星に人類が居住できる可能性は　米研究所による研究
  5. 営業のリモートワーク、8割が「生産性上がらず」　課題は情報共有
  1. 新型コロナで苦境の映画館が猛反発、『トロールズ』デジタル配信1億ドルの裏で…
  2. 原油価格マイナス　その背景と今後の行方は?
  3. トランプ・米国 VS 習・中国の泥仕合で株価暴落再びか
  4. 原油価格の下落がマーケットに与える影響
  5. 相場展望5月7日号　米国・日本株の振り返りと、2～3番底の予想シナリオ　「日経平均上昇」と「1株利益(EPS)..

広告