*12:41JST 【M&A速報：2020/05/12（1）】広島銀行、持株会社体制移行に関する報道について「検討していることは事実」
■広島銀行<8379>、持株会社体制移行に関する報道について「検討を行っていることは事実」
■長瀬産業<8012>、医用画像処理ベンチャーのコンパス(Kompath)と新製品・新サービス開発で資本業務提携
■納豆、米国の納豆製造メーカーMegumiNATTOを買収
■企業向けリスクデータベース提供のKYCコンサルティング、西武しんきんキャピタルから資金調達を実施
■ミクシィ<2121>、出張フォト撮影サービス「Lovegraph」運営のラブグラフと資本業務提携
■ライブ配信アプリ「イチナナライブ(17 Live)」運営の17 Media Japanの台湾親会社、加賀電子<8154>などから約28.2億円の資金調達を実施
■繊維商社の豊島、構造タンパク質素材開発のSpiberに出資 紡績糸とテキスタイル開発で共同研究契約を締結
■GA TECH<3491>、リモートワーカー向け居住シェアリングの米スタートアップAnyplace社に出資 スタートアップ投資事業の一環
■伊藤忠商事<8001>、小売り店舗向けデータ分析サービス等提供の電通リテールマーケティングに20％出資 持ち分法適用会社化
■五洋建設<1893>、シンガポールの設備工事会社UG M&E社を買収
■北海道電力<9509>、メキシコの太陽光発電事業に参画 蘭Alten RE Developments Americaの株式40％を取得
■金融スタートアップのHiJoJo Partner、シリーズAの資金調達を実施
■大阪ガス<9532>、首都圏中心にリノベーション事業展開のグローバルベイスをグループ化
■TIS<3626>、量子コンピュータソフト開発のシンガポールEntropica Labs社と資本業務提携
■城蔵屋、ゲオHD<2681>の株式を約11.7％買い付け
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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