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USEN-NEXT HOLDINGS　「電話転送サービス」を初期費用無料にて提供

2020年5月11日 18:35

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記事提供元：フィスコ


*18:35JST USEN-NEXT HOLDINGS---「電話転送サービス」を初期費用無料にて提供
USEN-NEXT HOLDINGS<9418>は8日、子会社のUSEN NETWORKSが、緊急事態宣言による休業店舗を対象として、電話転送サービスの初期費用を無料で提供する特別措置を実施したと発表。

対象となるのは、すでに同社とインターネット回線「USEN光 plus」のオプションサービスとなる「USENひかり電話」、「USENひかり電話オフィス」の契約があり、行政から休業要請のあった商業施設、または自主休業している店舗で、店舗への入電を他番号へ転送したい顧客。時短営業への変更などで、売上に影響を受けている顧客も含まれる。

無料範囲は、NTT工事費および追加設定費で、6月30日まで受け付けする。《SF》

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