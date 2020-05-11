サンメッセ　大幅に3日続伸、20年3月期の営業利益予想を1.70億円に上方修正、ダイレクトメールなど増加／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*09:44JST <7883> サンメッセ 382 +22
大幅に3日続伸。20年3月期の営業利益を従来予想の1.30億円から1.70億円（前期実績1.24億円）に上方修正している。個人情報を扱うダイレクトメールや圧着ハガキが増加したことに加え、包装印刷物のパッケージが増加し、利益が拡大する見込み。また、繰延税金資産の回収可能性について検討し、法人税等調整額（益）として0.94億円を計上する。純利益予想は1.27億円から1.83億円（同1.73億円）に引き上げた。《HH》
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