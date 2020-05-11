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アークランドサービスHD、冷凍食品製造・販売のコスミックダイニングおよび清和ヤマキフードの全株式取得、子会社化へ

2020年5月11日 09:01

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記事提供元：フィスコ


*09:01JST アークランドサービスHD、冷凍食品製造・販売のコスミックダイニングおよび清和ヤマキフードの全株式取得、子会社化へ
アークランドサービスホールディングス株式会社<3085>は、コスミックダイニング株式会社（群馬県前橋市）の全株式を取得し、子会社化することを決定した。
なお、コスミックダイニングが株式の90％を保有する清和ヤマキフード株式会社（群馬県伊勢崎市）の全株式を取得を前提としている。

アークランドサービスHDグループは、とんかつ専門店「かつや」を中心に飲食店の経営とフランチャイズチェーンを展開している。

コスミックダイニング及び清和ヤマキフードは、スーパーや飲食店向けのとんかつ、メンチカツ、ハンバーグなどの冷凍食品の製造及び販売を行う。

本件M&Aにより、アークランドサービスHDグループは、新たな事業分野となる冷凍食品事業を加え、グループが展開する業態のブランド力を活かした冷凍食品製造販売など事業領域の拡大を図る。
また、コスミックダイニング及び清和ヤマキフードは、アークランドサービスHDの事業基盤を活かし販路拡充、事業規模拡大を推進する。

・今後のスケジュール
株式譲渡契約書の締結日　2020年5月15日
株式譲渡実行日　2020年6月30日《HH》

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