マーケット RSS

 

NY外為：ドル強含み、米債利回りは上昇、FRBが国債購入ペースさらに減速

2020年5月9日 04:03

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*04:03JST NY外為：ドル強含み、米債利回りは上昇、FRBが国債購入ペースさらに減速

NY外為市場でドルは強含み推移した。ドルは106円65銭で一目均衡表の雲の下限106円71銭を試す展開となった。ユーロ・ドルは1.0876ドルの高値から1.0844ドルまで反落。ポンド・ドルは1.2467ドルの高値から1.2410ドルまで反落した。

米連邦準備制度理事会（FRB）は資金調達市場の安定に連れて、国債購入ペースを1日70億ドルへ、従来の80億ドルから減速すると発表。米2年債利回りは0.10％まで低下後、0.15％まで上昇、米10年債利回りは0.68％まで上昇した。《KY》

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. ソレイジア・ファーマは北里大「イベルメクチン」に関連との見方ありストップ高
  2. NY原油：続落で23.55ドル、世界経済の持続的な回復への思惑後退
  3. 米4月雇用統計：失業率は大恐慌来で最高、雇用も過去最大減少も予想ほど落ち込まずドル買戻し
  4. 日経平均テクニカル:大幅続伸、2万円回復し「陽の大引け坊主」
  5. アスカネットは非接触タッチパネルが感染防止に注目されストップ高
  1. トランプ・米国 VS 習・中国の泥仕合で株価暴落再びか
  2. ソレイジア・ファーマは北里大「イベルメクチン」に関連との見方ありストップ高
  3. 相場展望5月7日号　米国・日本株の振り返りと、2～3番底の予想シナリオ　「日経平均上昇」と「1株利益(EPS)..
  4. NY原油：続伸、一時21ドル台前半まで買われる
  5. NY原油：大幅続伸、一時25ドル台前半まで買われる
  1. 原油価格マイナス　その背景と今後の行方は?
  2. トランプ・米国 VS 習・中国の泥仕合で株価暴落再びか
  3. 原油価格の下落がマーケットに与える影響
  4. 原油価格がマイナス!? 未曾有の事態を生んだ先物取引とは?
  5. ソレイジア・ファーマは北里大「イベルメクチン」に関連との見方ありストップ高

広告

写真で見るニュース

  • 月から流出する炭素のイメージ図。太陽照射を受けて炭素が月表面から放出し電離され、周囲の電場方向（図の場合は上向き）に運動するという（画像: 九州大学の発表資料より）
  • 国内における電気自動車の元祖である電気自動車「たま」（画像: 日産自動車発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (32)

(c) 123rf

トヨタ国内生産台数300万台確保は難しい (1) 防疫の基本的知見

相場展望5月7日号　米国・日本株の振り返りと、2～3番底の予想シナリオ　「日経平均上昇」と「1株利益(EPS)低下」の共存は矛盾

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体