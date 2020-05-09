

*04:03JST NY外為：ドル強含み、米債利回りは上昇、FRBが国債購入ペースさらに減速

NY外為市場でドルは強含み推移した。ドルは106円65銭で一目均衡表の雲の下限106円71銭を試す展開となった。ユーロ・ドルは1.0876ドルの高値から1.0844ドルまで反落。ポンド・ドルは1.2467ドルの高値から1.2410ドルまで反落した。

米連邦準備制度理事会（FRB）は資金調達市場の安定に連れて、国債購入ペースを1日70億ドルへ、従来の80億ドルから減速すると発表。米2年債利回りは0.10％まで低下後、0.15％まで上昇、米10年債利回りは0.68％まで上昇した。《KY》