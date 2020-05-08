正栄食など／来週の買い需要

[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <1397> ;SMAM225;500%;5;1.61;20190;420 <4355> ;ロングライフ;494%;31100;1.15;300;8 <8079> ;正栄食;380%;122700;0.04;3915;20 <8917> ;ファースト住;318%;77800;0.11;927;51 <6535> ;アイモバイル;314%;154100;0.49;632;17 <3329> ;東和フード;258%;24800;0.30;1226;29 <7726> ;黒田精;248%;7200;3.31;684;-1 <1866> ;北野建;206%;3500;2.71;2533;-2 <2910> ;ロックフィール;198%;182200;0.04;1277;-11 <7640> ;トップカルチャ;197%;14600;2.89;302;0 <4539> ;日ケミファ;183%;4400;0.56;2518;-72 <6054> ;リブセンス;176%;68500;1.40;275;5 <7022> ;サノヤスHD;140%;31600;12.62;150;1 <3361> ;トーエル;138%;28600;0.10;696;7 <6584> ;三桜工;135%;391100;2.20;692;19 <5358> ;イソライト;117%;24300;5.86;442;14 <8614> ;東洋証;113%;215000;0.55;121;2 <8363> ;北国銀;110%;30600;0.03;3075;15 <3121> ;マーチャント;93%;10500;126.62;254;10 <8617> ;光世証;92%;15800;1.66;516;14
[コメント]
正栄食は売り長の需給状況が慢性化している。足元の株価位置からは買い方優位の需給状況であり、しばらくは安値期日を意識した買い戻しが継続しやすい。《FA》
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