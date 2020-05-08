重松製作　7日ぶり反発、20年3月期営業利益予想を上方修正／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:15JST <7980> 重松製作 1233 +44
7日ぶり反発。20年3月期の営業利益を従来予想の2.60億円から3.07億円（前期実績0.92億円）に上方修正している。主要顧客の製造業からの受注が堅調だった。また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で防じんマスクや保護衣などの受注が増加したことも利益拡大に貢献した。《US》
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