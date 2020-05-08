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5/8の強弱材料

2020年5月8日 08:26

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記事提供元：フィスコ


*08:26JST 5/8
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（19674.77、+55.42）
・NYダウは上昇（23875.89、+211.25）
・ナスダック総合指数は上昇（8979.66、+125.27）
・シカゴ日経225先物は上昇（19775、大阪比+75）
・SOX指数は上昇（1724.93、+17.18）
・VIX指数は低下（31.44、-2.68）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・新型コロナウイルス治療薬開発
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・7-9月期の業績回復期待

弱気材料
・1ドル106円20-30銭
・米原油先物は下落（23.55、-0.44）
・新型コロナ「緊急事態宣言」の延期
・業績予想「未定」続出

留意事項
・毎月勤労統計（3月）
・家計支出（3月）
・総合PMI（4月）
・5月限オプション特別清算指数（SQ）算出
・独貿易収支（3月）
・米雇用統計（4月）
・米卸売在庫（3月）《ST》

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