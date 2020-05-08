

*08:26JST 5/8

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（19674.77、+55.42）

・NYダウは上昇（23875.89、+211.25）

・ナスダック総合指数は上昇（8979.66、+125.27）

・シカゴ日経225先物は上昇（19775、大阪比+75）

・SOX指数は上昇（1724.93、+17.18）

・VIX指数は低下（31.44、-2.68）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・新型コロナウイルス治療薬開発

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・7-9月期の業績回復期待

弱気材料

・1ドル106円20-30銭

・米原油先物は下落（23.55、-0.44）

・新型コロナ「緊急事態宣言」の延期

・業績予想「未定」続出

留意事項

・毎月勤労統計（3月）

・家計支出（3月）

・総合PMI（4月）

・5月限オプション特別清算指数（SQ）算出

・独貿易収支（3月）

・米雇用統計（4月）

・米卸売在庫（3月）《ST》