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東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ

2020年5月7日 16:19

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記事提供元：フィスコ


*16:19JST 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ
その他製品が上昇率トップ。そのほか、金属製品、電気機器、建設業、医薬品などは堅調。一方、空運業が下落率トップ。引き続きウイルス被害の大きさを警戒視する動きから、ANA<9202>やJAL<9201>が大幅安となり指数を押し下げた。そのほか、保険業、陸運業、鉄鋼、非鉄金属などが下落した。

1. その他製品 ／ 2,783.92 ／ 1.57
2. 金属製品 ／ 881.86 ／ 0.72
3. 電気機器 ／ 2,242.01 ／ 0.72
4. 建設業 ／ 958.33 ／ 0.69
5. 医薬品 ／ 3,059.02 ／ 0.68
6. 化学工業 ／ 1,782.39 ／ 0.56
7. 鉱業 ／ 199. ／ 0.56
8. 精密機器 ／ 7,244.24 ／ 0.45
9. パルプ・紙 ／ 472.9 ／ 0.41
10. 機械 ／ 1,532.26 ／ 0.27
11. 食料品 ／ 1,530.81 ／ 0.21
12. サービス業 ／ 1,919.66 ／ 0.02
13. 水産・農林業 ／ 446.02 ／ -0.02
14. 情報・通信業 ／ 3,729.05 ／ -0.15
15. ガラス・土石製品 ／ 793. ／ -0.32
16. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,368.73 ／ -0.37
17. 小売業 ／ 1,081.45 ／ -0.60
18. 卸売業 ／ 1,254.46 ／ -0.85
19. 繊維業 ／ 466.42 ／ -0.96
20. 海運業 ／ 179.19 ／ -1.11
21. 電力・ガス業 ／ 375.07 ／ -1.12
22. ゴム製品 ／ 2,296.41 ／ -1.13
23. 銀行業 ／ 109.18 ／ -1.16
24. 不動産業 ／ 1,138.72 ／ -1.30
25. 輸送用機器 ／ 2,157.25 ／ -1.42
26. 証券業 ／ 274.49 ／ -1.43
27. その他金融業 ／ 489. ／ -1.51
28. 石油・石炭製品 ／ 836.59 ／ -1.69
29. 非鉄金属 ／ 655.47 ／ -1.72
30. 鉄鋼 ／ 227.8 ／ -2.70
31. 陸運業 ／ 1,824. ／ -2.92
32. 保険業 ／ 762.22 ／ -4.10
33. 空運業 ／ 158.38 ／ -6.80《US》

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