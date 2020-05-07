

*08:37JST 5/7

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（8854.39、+45.27）

・SOX指数は上昇（1707.75、+18.25）

・日銀のETF購入

・新型コロナウイルス治療薬開発

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・7-9月期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（19619.35、-574.34）

・NYダウは下落（23664.64、-218.45）

・シカゴ日経225先物は下落（19360、大阪比-270）

・1ドル106円00-10銭

・米原油先物は下落（23.99、-0.57）

・VIX指数は上昇（34.12、+0.51）

・米長期金利は上昇

・新型コロナ「緊急事態宣言」の延期

・業績予想「未定」続出

留意事項

・マネタリーベース（4月）

・日銀営業毎旬報告（4月30日現在）

・オフィス空室率（4月）

・国内ユニクロ売上高（4月）

・中国貿易統計（4月）

・独鉱工業生産指数（3月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米消費者信用残高（3月）

・シンガポール、マレーシア、インドネシア市場は休場《ST》