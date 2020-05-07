記事提供元：フィスコ
*08:37JST 5/7
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（8854.39、+45.27）
・SOX指数は上昇（1707.75、+18.25）
・日銀のETF購入
・新型コロナウイルス治療薬開発
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・7-9月期の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（19619.35、-574.34）
・NYダウは下落（23664.64、-218.45）
・シカゴ日経225先物は下落（19360、大阪比-270）
・1ドル106円00-10銭
・米原油先物は下落（23.99、-0.57）
・VIX指数は上昇（34.12、+0.51）
・米長期金利は上昇
・新型コロナ「緊急事態宣言」の延期
・業績予想「未定」続出
留意事項
・マネタリーベース（4月）
・日銀営業毎旬報告（4月30日現在）
・オフィス空室率（4月）
・国内ユニクロ売上高（4月）
・中国貿易統計（4月）
・独鉱工業生産指数（3月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米消費者信用残高（3月）
・シンガポール、マレーシア、インドネシア市場は休場《ST》
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