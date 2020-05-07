記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、英中銀が政策金利発表、中貿易収支など
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(3月16日分)
08:50 マネタリーベース(4月) 2.8％
10:00 営業毎旬報告(4月30日現在、日本銀行)
11:00 東京オフィス空室率(4月) 1.5
＜海外＞
15:00 独・鉱工業生産指数(3月) 0.3％
20:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 0.10％ 0.10％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週)
28:00 米・消費者信用残高(3月) 223.31億ドル
中・貿易収支(4月) 199億ドル
中・外貨準備高(4月) 3兆606億3千万ドル
米・フィラデルフィア連銀総裁がバーチャル討論に参加
英・カーニー英中央銀行総裁が記者会見
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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