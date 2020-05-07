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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、英中銀が政策金利発表、中貿易収支など

2020年5月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、英中銀が政策金利発表、中貿易収支など
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(3月16日分)
08:50　マネタリーベース(4月)　2.8％
10:00　営業毎旬報告(4月30日現在、日本銀行)
11:00　東京オフィス空室率(4月)　1.5


＜海外＞
15:00　独・鉱工業生産指数(3月)　　0.3％
20:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　0.10％　0.10％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)
28:00　米・消費者信用残高(3月)　　223.31億ドル


中・貿易収支(4月)　　199億ドル

中・外貨準備高(4月)　　3兆606億3千万ドル

米・フィラデルフィア連銀総裁がバーチャル討論に参加

英・カーニー英中央銀行総裁が記者会見


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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