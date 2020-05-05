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今日の注目スケジュール：豪中銀が政策金利発表、欧ユーロ圏生産者物価指数、米貿易収支など

2020年5月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪中銀が政策金利発表、欧ユーロ圏生産者物価指数、米貿易収支など
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(こどもの日)


＜海外＞
13:00　インドネシア・GDP(1-3月)　4.97％
13:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％
15:30　スイス・消費者物価指数(4月)　-0.5％
16:00　マレーシア・中央銀行が政策金利発表　2.50％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(4月)　0.1％
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(3月)　-1.3％
21:00　ブ・鉱工業生産(3月)　0.5％
21:30　米・貿易収支(3月)　-399億ドル
21:30　加・貿易収支(3月)　-9.8億加ドル
23:00　米・ISM非製造業景況指数(4月)　42.0　52.5


米・シカゴ連銀総裁がメディアへ会見


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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