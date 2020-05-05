記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪中銀が政策金利発表、欧ユーロ圏生産者物価指数、米貿易収支など
＜国内＞
株式市場は祝日のため休場(こどもの日)
＜海外＞
13:00 インドネシア・GDP(1-3月) 4.97％
13:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
15:30 スイス・消費者物価指数(4月) -0.5％
16:00 マレーシア・中央銀行が政策金利発表 2.50％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(4月) 0.1％
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(3月) -1.3％
21:00 ブ・鉱工業生産(3月) 0.5％
21:30 米・貿易収支(3月) -399億ドル
21:30 加・貿易収支(3月) -9.8億加ドル
23:00 米・ISM非製造業景況指数(4月) 42.0 52.5
米・シカゴ連銀総裁がメディアへ会見
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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