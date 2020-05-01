沖縄電力は大幅増益決算と株式分割が好感されて活況高

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■5月31日を基準日として1株を1.05株に分割
沖縄電力<9511>(東1)は5月1日、一段と出直りを強め、2060円(89円高)まで上げる場面を見せて2月21日以来の2000円台となっている。
4月30日に発表した2020年3月期の連結決算で営業利益が前期比89.7%増加し103.3億円となり、5月31日を基準日とする株式分割(1株を1.05株に分割)も発表。好感されている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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