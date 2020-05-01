

*06:18JST 米国株は反落、雇用や消費関連経済指標の悪化を嫌気（30日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（30日）

JUN20

Ｏ 20475（ドル建て）

Ｈ 20500

Ｌ 19860

Ｃ 20035 大証比-25（イブニング比+65）

Vol 7084



JUN20

Ｏ 20415（円建て）

Ｈ 20450

Ｌ 19810

Ｃ 19990 大証比-70（イブニング比+20）

Vol 47429

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（30日）

ＡＮＡ<9202>が堅調な他は、トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984

>、ソニー<6758>、任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、ＨＯＹＡ<7741>、資生堂<4

911>、ブリヂストン<5108>、富士通<6702>、ＴＤＫ<6762>、日東電<6988>など、対東

証比較（1ドル107.17円換算）で全般軟調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 123.59 -4.27 6623 -43

6954 （FANUY） ファナック 16.36 -0.04 17528 -302

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 21.19 -0.94 4542 -91

9432 （NTTYY） NTT 22.60 -1.29 2422 -21

6758 （SNE） ソニー 64.25 -0.33 6886 -46

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 3.99 -0.11 428 -6.3

7974 （NTDOY） 任天堂 51.44 -2.81 44103 -547

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 47.74 0.28 51163 -337

7267 （HMC） ホンダ 24.05 0.16 2577 -33.5

8316 （SMFG） 三井住友 5.26 -0.10 2819 -25

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 90.97 -7.48 9749 -117

8058 （MSBHY） 三菱商 42.62 -0.19 2284 -16

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 46.94 -1.09 5031 -55

8001 （ITOCY） 伊藤忠 39.24 -2.15 2103 -22

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.34 -0.07 125 -0.8

7751 （CAJ） キヤノン 21.11 -0.04 2262 -22.5

6902 （DNZOY） デンソー 17.44 0.26 3738 -74

6503 （MIELY） 三菱電 24.59 -0.69 1318 -22.5

4901 （FUJIY） 富士フイルム 47.49 -1.91 5090 -49

8031 （MITSY） 三井物 278.70 -6.29 1493 -21

4911 （SSDOY） 資生堂 58.74 -2.84 6296 -82

8802 （MITEY） 菱地所 16.19 -0.35 1735 -27.5

5108 （BRDCY） ブリヂストン 15.51 -0.52 3324 -54

7733 （OCPNY） オリンパス 16.03 -0.06 1718 -7.5

4523 （ESALY） エーザイ 69.40 -1.85 7438 -92

6702 （FJTSY） 富士通 19.25 -0.86 10315 -220

9735 （SOMLY） セコム 20.81 -0.99 8921 -84

6301 （KMTUY） コマツ 19.00 -0.48 2036 -26.5

2503 （KNBWY） キリン 19.21 -0.76 2059 -19.5

8267 （AONNY） イオン 20.49 -0.38 2196 24.5

1925 （DWAHY） 大和ハウス 25.27 -0.58 2708 -49.5

8591 （IX） オリックス 59.18 -0.43 1268 -21

7270 （FUJHY） SUBARU 9.97 -0.11 2137 -38

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.14 -0.02 444 -5.8

7201 （NSANY） 日産自 6.84 -0.10 367 -2.8

8053 （SSUMY） 住友商 11.28 -0.42 1209 -19.5

6645 （OMRNY） オムロン 58.66 -2.43 6286 -74

1928 （SKHSY） 積水ハウス 17.02 -0.41 1824 -34.5

3938 （LN） LINE 49.45 -0.28 5300 30

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 85.89 -1.81 9205 -175

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.91 -0.11 3122 -39

3407 （AHKSY） 旭化成 14.10 -0.36 755 -10

2802 （AJINY） 味の素 17.69 -0.43 1896 -20

6723 （RNECY） ルネサス 2.59 0.06 555 -25

6586 （MKTAY） マキタ 32.35 0.01 3467 -53

8002 （MARUY） 丸紅 47.80 -1.72 512 -12

5802 （SMTOY） 住友電 10.42 0.23 1116 2.5

6988 （NDEKY） 日東電 24.81 -0.95 5318 -92

3402 （TRYIY） 東レ 9.19 -0.19 492 -7.1

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.50 0.00 2411 110

（時価総額上位50位、1ドル107.17円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（30日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.50 2411 110 4.78

3401 （TINLY） 帝人 16.70 1790 65 3.77

7012 （KWHIY） 川重 6.25 1675 31 1.89

8267 （AONNY） イオン 20.49 2196 24.5 1.13

3861 （OJIPY） 王子製紙 51.70 554 4 0.73

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（30日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6723 （RNECY） ルネサス 2.59 555 -25 -4.31

5631 （JPSWY） 日製鋼 5.96 1277 -56 -4.20

6753 （SHCAY） シャープ 2.68 1150 -49 -4.09

5233 （THYCY） 太平洋セメ 4.79 2053 -85 -3.98

6361 （EBCOY） 荏原 10.80 2315 -84 -3.50



「米国株式市場概況」（30日）

ＮＹＤＯＷ

終値：24345.72 前日比：-288.14

始値：24585.57 高値：24585.57 安値：24186.90

年初来高値：29568.57 年初来安値：18213.65

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：8889.55 前日比：-25.16

始値：8911.02 高値：8926.11 安値：8825.84

年初来高値：9838.37 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：2912.43 前日比：-27.08

始値：2930.91 高値：2930.91 安値：2892.47

年初来高値：3393.52 年初来安値：2191.86

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.285％ 米10年国債 0.639％



米国株式相場は反落。ダウ平均は288.14ドル安の24345.72ドル、ナスダックは25.16ポ

イント安の8889.55ポイントで取引を終了した。週次新規失業保険申請件数が過去6週

間で3000万件に達したほか、3月個人消費支出（PCE）は過去最大の落ち込みを記録す

るなど悲惨な結果となり投資家心理が悪化、下落して寄り付いた。その後も緩やかに

下げ幅を拡大し、終日軟調推移となった。セクター別では自動車・自動車部品や耐久

消費財・アパレルが大きく下落した一方、小売りや家庭・パーソナル用品が上昇し

た。

ファーストフードのマクドナルド（MCD）は、第1四半期決算で減収減益を発表し下

落。短文投稿サービスのツイッター（TWTR）は、1-3月期決算で最高財務責任者（CF

O）が広告収入の低迷が続くことを警告し下落した。一方、ソフトウェアメーカーマイ

クロソフト（MSFT）は、第1四半期の売り上げが急増したほか、今期も新型ウィルスの

影響は限定的との楽観的な見通しが好感され上昇。ソーシャルネットワーキングのフ

ェイスブック（FB）も昨日引け後に発表された1-3月期決算を好感し上昇した。

引け後に発表されたオンライン小売のアマゾン（AMZN）の1-3月決算では、一株利益が

予想を下回り時間外取引で下落している。



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