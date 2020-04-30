

*18:05JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は152円79銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年6月限

寄付152円89銭 高値152円97銭 安値152円78銭 引け152円79銭

売買高総計8250枚

2年 412回 -0.180％

5年 143回 -0.165％

10年 358回 -0.040％

20年 172回 0.295％

債券先物6月限は、152円89銭で取引を開始。月末絡みや大型連休を控えた買いが先行したとみられ、152円97銭まで上げた。その後、日経平均株価の上昇幅拡大を受けて売りが優勢になり、152円78銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.19％、10年債は0.61％、30年債は1.24％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.51％、英国債は0.27％、オーストラリア10年債は0.88％、NZ10年債は0.86％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・1-3月期GDP速報値（前年比予想：-3.4％、10-12月期：+1.0％）

・18:00 ユーロ圏・4月消費者物価指数速報値（前年比予想：+0.1％、3月：+0.7％）

・18:00 ユーロ圏・3月失業率（予想：7.8％、2月：7.3％）

・20:45 欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表（0.00％据え置き予想）

・21:00 南ア・3月貿易収支（予想：+95億ランド、2月：+142億ランド）

・21:30 ラガルドECB総裁会見

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：350.0万件、前回：442.7万件）

・21:30 米・3月個人所得（前月比予想：-1.5％、2月：+0.6％）

・21:30 米・3月個人消費支出（前月比予想：-5.0％、2月：+0.2％）

・21:30 米・3月コアPCE価格指数（前年比予想：+1.3％、2月：+1.8％）

・21:30 米・1-3月期雇用コスト指数（前期比予想：+0.6％、10-12月期：+0.7％）

・21:30 カナダ・2月GDP（前月比予想：+0.1％、1月：+0.1％）

・22:45 米・4月シカゴ購買部協会景気指数（予想：37.7、3月：47.8）《KK》