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30日の日本国債市場概況：債券先物は152円79銭で終了

2020年4月30日 18:05

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記事提供元：フィスコ


*18:05JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は152円79銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付152円89銭 高値152円97銭 安値152円78銭 引け152円79銭
売買高総計8250枚

2年 412回 -0.180％
5年 143回 -0.165％
10年 358回 -0.040％
20年 172回 0.295％

債券先物6月限は、152円89銭で取引を開始。月末絡みや大型連休を控えた買いが先行したとみられ、152円97銭まで上げた。その後、日経平均株価の上昇幅拡大を受けて売りが優勢になり、152円78銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.19％、10年債は0.61％、30年債は1.24％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.51％、英国債は0.27％、オーストラリア10年債は0.88％、NZ10年債は0.86％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・1-3月期GDP速報値（前年比予想：-3.4％、10-12月期：+1.0％）
・18:00　ユーロ圏・4月消費者物価指数速報値（前年比予想：+0.1％、3月：+0.7％）
・18:00　ユーロ圏・3月失業率（予想：7.8％、2月：7.3％）
・20:45　欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表（0.00％据え置き予想）
・21:00　南ア・3月貿易収支（予想：+95億ランド、2月：+142億ランド）
・21:30　ラガルドECB総裁会見
・21:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：350.0万件、前回：442.7万件）
・21:30　米・3月個人所得（前月比予想：-1.5％、2月：+0.6％）
・21:30　米・3月個人消費支出（前月比予想：-5.0％、2月：+0.2％）
・21:30　米・3月コアPCE価格指数（前年比予想：+1.3％、2月：+1.8％）
・21:30　米・1-3月期雇用コスト指数（前期比予想：+0.6％、10-12月期：+0.7％）
・21:30　カナダ・2月GDP（前月比予想：+0.1％、1月：+0.1％）
・22:45　米・4月シカゴ購買部協会景気指数（予想：37.7、3月：47.8）《KK》

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  • S2の軌道を視覚化したイメージ図。(c) ESO/L. Calçada
 

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