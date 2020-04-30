マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：小売売上高、中製造業PMI、欧ECBが政策金利発表など

2020年4月30日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：小売売上高、中製造業PMI、欧ECBが政策金利発表など
＜国内＞
08:50　小売売上高(3月)　-4.0％　0.5％
08:50　鉱工業生産(3月)　-5.2％　-0.3％
08:50　百貨店・スーパー売上高(3月)　-7.0％　0.2％
13:00　自動車生産台数(2月)　　-3.5％
14:00　建設工事受注(3月)　0.7％
14:00　住宅着工件数(3月)　-16.0％　-12.3％
14:00　消費者態度指数(4月)　33.5　30.9
17:00　当面の長期国債等の買い入れについて(日本銀行)


＜海外＞
10:00　中・製造業PMI(4月)　51.0　52.0
10:00　中・非製造業PMI(4月)　50.5　52.3
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(4月)　5.3％　5.0％
18:00　欧・ユーロ圏GDP(1-3月)　-3.6％　1.0％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(4月)　　1.0％
18:00　欧・ユーロ圏失業率(3月)　　7.3％
20:30　印・インフラ産業8業種(3月)　　5.5％
20:45　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　0％　0％
21:00　ブ・PPI製造業(3月)　0.46％
21:00　ブ・全国失業率(3月)　12.7％　11.6％
21:00　南ア・貿易収支(3月)　142億ランド
21:30　ブ・基礎的財政収支(3月)　-209億レアル
21:30　ブ・純債務対GDP比(3月)　53.5％
21:30　米・個人所得(3月)　-1.5％　0.6％
21:30　米・個人消費支出(3月)　-4.2％　0.2％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(3月)　1.4％　1.8％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　442.7万件
21:30　米・雇用コスト指数(1-3月)　0.7％　0.7％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(4月)　40.5　47.8


香港・株式市場は祝日のため休場(ブッダの誕生日)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：続落、戻り売りの興味残る
  2. NY原油：大幅反落で12.78ドル、供給過剰状態はしばらく続くとの見方も
  3. 米国株見通し：上げ渋りか、主要企業の業績にらみもGDPの大幅悪化に警戒
  4. 米Q1GDP速報値2008年の金融危機以来で最低、個人消費は40年ぶりの落ち込みに
  5. 三谷産業が続伸スタート、「アビガン錠」の原薬製造が注目される
  1. 原油価格がマイナス!? 未曾有の事態を生んだ先物取引とは?
  2. NY原油：反発で13.78ドル、大規模な追加減産への期待残る
  3. NY原油：続落、戻り売りの興味残る
  4. NY原油：大幅反落で12.78ドル、供給過剰状態はしばらく続くとの見方も
  5. NY原油：続伸で16.50ドル、需給改善への思惑広がる
  1. 原油価格マイナス　その背景と今後の行方は?
  2. 原油価格の下落がマーケットに与える影響
  3. “武漢ウイルス”の裏で起こっていること、元統合幕僚長の岩崎氏「流石！中国は只者ではない」
  4. 原油価格がマイナス!? 未曾有の事態を生んだ先物取引とは?
  5. 原油先物価格がマイナスに　まるで、「ゴミ」に処理費が掛かるかのように!

広告

写真で見るニュース

  • 画像はイメージです。
  • 画像はイメージです。
  • ジェットを発生させている銀河の近赤外線画像。すばる望遠鏡によって撮影された。 （c） Vaidehi Paliya
  • (c) 123rf
  • S2の軌道を視覚化したイメージ図。(c) ESO/L. Calçada
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

(c) 123rf

日産、最終赤字転落は根が深く　アフターコロナで生き残れるのか?

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (31)

アンダーズ東京が配信しているラウンジ風景。家にいながらホテルで過ごす雰囲気が味わえる（画像：アンダーズ東京の発表資料より）

家飲みの新サービス次々と　新型コロナ対策の外出自粛で

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体