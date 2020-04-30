

*06:30JST 今日の注目スケジュール：小売売上高、中製造業PMI、欧ECBが政策金利発表など

＜国内＞

08:50 小売売上高(3月) -4.0％ 0.5％

08:50 鉱工業生産(3月) -5.2％ -0.3％

08:50 百貨店・スーパー売上高(3月) -7.0％ 0.2％

13:00 自動車生産台数(2月) -3.5％

14:00 建設工事受注(3月) 0.7％

14:00 住宅着工件数(3月) -16.0％ -12.3％

14:00 消費者態度指数(4月) 33.5 30.9

17:00 当面の長期国債等の買い入れについて(日本銀行)



＜海外＞

10:00 中・製造業PMI(4月) 51.0 52.0

10:00 中・非製造業PMI(4月) 50.5 52.3

16:55 独・失業率(失業保険申請率)(4月) 5.3％ 5.0％

18:00 欧・ユーロ圏GDP(1-3月) -3.6％ 1.0％

18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(4月) 1.0％

18:00 欧・ユーロ圏失業率(3月) 7.3％

20:30 印・インフラ産業8業種(3月) 5.5％

20:45 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 0％ 0％

21:00 ブ・PPI製造業(3月) 0.46％

21:00 ブ・全国失業率(3月) 12.7％ 11.6％

21:00 南ア・貿易収支(3月) 142億ランド

21:30 ブ・基礎的財政収支(3月) -209億レアル

21:30 ブ・純債務対GDP比(3月) 53.5％

21:30 米・個人所得(3月) -1.5％ 0.6％

21:30 米・個人消費支出(3月) -4.2％ 0.2％

21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(3月) 1.4％ 1.8％

21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 442.7万件

21:30 米・雇用コスト指数(1-3月) 0.7％ 0.7％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(4月) 40.5 47.8



香港・株式市場は祝日のため休場(ブッダの誕生日)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》