テラ　ストップ高買い気配、セネジェニックスと新型コロナ治療法開発で共同研究契約／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:14JST <2191> テラ 217カ -
ストップ高買い気配。先端医療支援事業を手掛けるセネジェニックス・ジャパン（東京都中央区）と新型コロナウイルス感染症に対する間葉系幹細胞を用いた治療法の開発で共同研究契約を締結し、新薬開発事業を開始すると発表している。テラは臨床試験の費用を負担するとともに、臨床試験データを基に治療薬を開発する。治療薬に関する知的財産権はテラに帰属するという。《US》
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