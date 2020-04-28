マーケット RSS

 

３Ｄマトリクス　ストップ高、新型コロナ抗体検査キットを開発へ、Prometheus Bio社と協力／新興市場スナップショット

2020年4月28日 13:58

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*13:58JST <7777> ３Ｄマトリクス 396 +80
ストップ高。新型コロナウイルス抗体検査キットを開発して欧米向けに供給しているPrometheus Bio社と協力し、日本での検査キット開発を行うと発表している。抗体検査で過去感染しているかどうかを確認すれば、感染に対する不安感を解消することにつながるとしている。Prometheus Bio社は中国杭州市に本社を置く体外診断薬の開発企業。《US》

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：大幅反落で12.78ドル、供給過剰状態はしばらく続くとの見方も
  2. どうする資産運用　コロナ禍でも投資初心者ができること
  3. ワイヤレスゲートは14%高、国内データ通信量の増加など材料視され業績上ぶれ期待
  4. 相場展望4月27日号　日銀、27日に『追加緩和』決定も、相場上昇は限定的か
  5. アンジェス　新型コロナウイルス感染症向け大阪大学とのDNAワクチン共同開発に、新日本科学が参画
  1. 原油価格マイナス　その背景と今後の行方は?
  2. 原油価格がマイナス!? 未曾有の事態を生んだ先物取引とは?
  3. 原油先物価格がマイナスに　まるで、「ゴミ」に処理費が掛かるかのように!
  4. 原油安パニックもいったんは跳ね返されやすい水準【クロージング】
  5. 相場展望4月22日号　コロナ最悪期は過ぎたとの『楽観は長続きしない』 　だが、新型コロナ終息後は、大強気相場が到来
  1. 原油価格マイナス　その背景と今後の行方は?
  2. 原油価格の下落がマーケットに与える影響
  3. “武漢ウイルス”の裏で起こっていること、元統合幕僚長の岩崎氏「流石！中国は只者ではない」
  4. 原油価格がマイナス!? 未曾有の事態を生んだ先物取引とは?
  5. 原油先物価格がマイナスに　まるで、「ゴミ」に処理費が掛かるかのように!

広告

写真で見るニュース

  • 画像はイメージです。
  • 画像はイメージです。
  • ジェットを発生させている銀河の近赤外線画像。すばる望遠鏡によって撮影された。 （c） Vaidehi Paliya
  • (c) 123rf
  • S2の軌道を視覚化したイメージ図。(c) ESO/L. Calçada
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

新型コロナウイルス感染後に重篤化するメカニズム（写真：北海道大学の発表資料より）

新型コロナ感染症の重篤化は免疫システムの暴走が原因か　北大などの研究

相場展望4月27日号　日銀、27日に『追加緩和』決定も、相場上昇は限定的か

(c) 123rf

コニカミノルタ、デジタルによる付加価値向上で営業利益1000億円を目指す

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体