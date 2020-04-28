３Ｄマトリクス　ストップ高、新型コロナ抗体検査キットを開発へ、Prometheus Bio社と協力／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:58JST <7777> ３Ｄマトリクス 396 +80
ストップ高。新型コロナウイルス抗体検査キットを開発して欧米向けに供給しているPrometheus Bio社と協力し、日本での検査キット開発を行うと発表している。抗体検査で過去感染しているかどうかを確認すれば、感染に対する不安感を解消することにつながるとしている。Prometheus Bio社は中国杭州市に本社を置く体外診断薬の開発企業。《US》
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