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【M&A速報：2020/04/28（1）】SBIグループとSMBCグループ、資本業務提携で基本合意書を締結

2020年4月28日 13:14

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記事提供元：フィスコ


*13:14JST 【M&A速報：2020/04/28（1）】SBIグループとSMBCグループ、資本業務提携で基本合意書を締結
■SBIグループとSMBCグループ、戦略的資本・業務提携で基本合意書を締結

■不動産VR内覧システム提供のスタイルポート、マーキュリアインベストメントなどから資金調達を実施

■パーソナルスタイリングサービスなど展開のモデラート、ポーラ・オルビスHD<4927>やジンズホールディングス<3046>などから資金調達を実施

■日商エレクトロニクス、万引き特化型防犯システム「AIガードマン」提供のアースアイズと人間の挙動分析AI事業で資本業務提携

■米ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー 、保有するエイベックス<7860>株式を一部売却　出資比率8.95％に

■位置情報データ事業の米Foursquare、三井物産<8031>の資本業務提携先でマーケティングプラットフォーム提供の米Factualと合併

■屋内空間専用の産業用小型ドローン「IBIS（アイビス）」開発のLiberaware、約2.6億円の資金調達を実施

■NTTデータ<9613>、情報処理関連サービス展開のアイヴィスと資本業務提携

■ナック<9788>、債務超過の注文住宅事業子会社suzukuriを吸収合併

■世紀東急工業<1898>、ストラテジックキャピタルから株主提案に関する書面を受領

■極東貿易<8093>、ストラテジックキャピタルから株主提案に関する書面を受領

■TKP<3479>出資先で宿泊施設運営のファーストキャビン、破産手続き開始を申し立て

■キユーソー流通システム<9369>、事務代行事業の子会社キユーピー流通システムを吸収合併

■関西電力<9503>、フィンランドの陸上風力発電事業に参画　グレモントパートナーズ社と株式売買契約を締結

■トヨタ自動車<7203>と中国第一汽車集団、中国合弁会社の管理体制を再編

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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  • 画像はイメージです。
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  • ジェットを発生させている銀河の近赤外線画像。すばる望遠鏡によって撮影された。 （c） Vaidehi Paliya
  • (c) 123rf
  • S2の軌道を視覚化したイメージ図。(c) ESO/L. Calçada
 

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