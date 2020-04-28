記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、NZ貿易収支、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:30 有効求人倍率(3月) 1.40倍 1.45倍
08:30 失業率(3月) 2.5％ 2.4％
エコミックが東証ジャスダックに公募・売出し、新規上場(発行価格:829円)
＜海外＞
07:45 NZ・貿易収支(3月) 5.94億NZドル
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(iPCA-15)(4月) -0.01％ 0.02％
21:30 ブ・ローン残高(3月) 0.6％
21:30 ブ・融資残高(3月) 3兆4910億レアル
21:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(3月) 5.1％
22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(2月) 3.08％
23:00 米・消費者信頼感指数(4月) 90 120
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(29日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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