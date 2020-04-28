記事提供元：フィスコ
*02:55JST NY外為：ドル・円の上値抑制、米5年債入札も好調、応札倍率は5年ぶり高水準
米財務省が2年債に続いて実施した430億ドル規模の5年債入札結果も好調だった。最高落札利回りは0.394％と過去最低を記録。応札倍率は2.74倍と過去6回入札の平均2.45倍を上回り5年ぶり高水準で、強い需要が示された。間接ビッドは60.4％と、過去6回入札平均の61.1％を下回った。
強い入札結果を受けて米債利回りは低下。米10年債利回りは0.65％から0.64％まで低下した。ドル・円は107円30銭から107円27銭へじり安推移となった。《KY》
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