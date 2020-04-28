マーケット RSS

 

[通貨オプション]まちまち

2020年4月28日 03:41

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*03:41JST [通貨オプション]まちまち


ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではオプション買いが強まった一方、3カ月物以降ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでも調整色が強く、小動きに終始した。

■変動率
・1カ月物7.72％⇒7.74％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.37％⇒8.31％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.54％⇒8.46％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.61％⇒8.58％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.01％⇒＋1.87％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.70％⇒＋2.71％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋3.13％⇒＋3.12％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋3.49％⇒＋3.43％（08年10/27=+10.71％）《KY》

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 追い込まれたトランプ【フィスコ・コラム】
  2. どうする資産運用　コロナ禍でも投資初心者ができること
  3. 出口戦略に遅れた八方塞がりの日銀に次の一手はあるか?
  4. 相場展望4月27日号　日銀、27日に『追加緩和』決定も、相場上昇は限定的か
  5. ワイヤレスゲートは14%高、国内データ通信量の増加など材料視され業績上ぶれ期待
  1. 原油価格マイナス　その背景と今後の行方は?
  2. 原油価格がマイナス!? 未曾有の事態を生んだ先物取引とは?
  3. 原油先物価格がマイナスに　まるで、「ゴミ」に処理費が掛かるかのように!
  4. 金正恩氏の重体観測を受け細谷火工や石川製作所が一時ストップ高
  5. 原油安パニックもいったんは跳ね返されやすい水準【クロージング】
  1. 原油価格マイナス　その背景と今後の行方は?
  2. 原油価格の下落がマーケットに与える影響
  3. “武漢ウイルス”の裏で起こっていること、元統合幕僚長の岩崎氏「流石！中国は只者ではない」
  4. 原油価格がマイナス!? 未曾有の事態を生んだ先物取引とは?
  5. 原油先物価格がマイナスに　まるで、「ゴミ」に処理費が掛かるかのように!

広告

写真で見るニュース

  • 画像はイメージです。
  • 画像はイメージです。
  • ジェットを発生させている銀河の近赤外線画像。すばる望遠鏡によって撮影された。 （c） Vaidehi Paliya
  • (c) 123rf
  • S2の軌道を視覚化したイメージ図。(c) ESO/L. Calçada
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望4月27日号　日銀、27日に『追加緩和』決定も、相場上昇は限定的か

(c) 123rf

コニカミノルタ、デジタルによる付加価値向上で営業利益1000億円を目指す

【ドル円・4月第4週】Sell in may? 短期的な下落展開【テクニカル分析】

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体