記事提供元：フィスコ
*03:41JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではオプション買いが強まった一方、3カ月物以降ではオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでも調整色が強く、小動きに終始した。
■変動率
・1カ月物7.72％⇒7.74％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.37％⇒8.31％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.54％⇒8.46％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.61％⇒8.58％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.01％⇒＋1.87％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.70％⇒＋2.71％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋3.13％⇒＋3.12％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋3.49％⇒＋3.43％（08年10/27=+10.71％）《KY》
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