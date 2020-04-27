*10:31JST 出来高変化率ランキング（9時台）～沖縄セルラー、コックスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月27日 09:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<9876>* コックス 1928200 188860 920.97% 18.85%
<4531>* 有機薬 3316500 594540 457.83% 21.22%
<2751>* テンポスHD 254300 63660 299.47% -1.24%
<3843>* フリービット 571900 158600 260.59% 3.1%
<2910>* ロックフィール 396000 167160 136.9% -1.26%
<2158>* FRONTEO 3909900 1698100 130.25% -0.83%
<1766>* 東建コーポ 211400 98240 115.19% -0.52%
<9436>* 沖縄セルラー 63800 30440 109.59% 3.69%
<3608>* TSIHD 286700 166680 72.01% 9.87%
<7605>* フジコーポ 92400 55960 65.12% 1.13%
<1976>* 明星工 79500 48940 62.44% 5.38%
<8079>* 正栄食 148200 93140 59.12% -1.01%
<6345>* アイチコーポ 87200 55880 56.05% 7.53%
<7965>* 象印 161100 112080 43.74% 1%
<2695>* くら寿司 313900 225300 39.33% -0.85%
<3981>* ビーグリー 111400 80180 38.94% 11.59%
<6436>* アマノ 531800 415540 27.98% -11.2%
<3475>* グッドコムA 130500 111580 16.96% -3.3%
<9419>* ワイヤレスG 279500 243980 14.56% 13.14%
<2191>* テラ 1073600 938900 14.35% 9.93%
<3658>* イーブック 189600 165980 14.23% 23.74%
<4662>* フォーカスS 127500 113220 12.61% 1.25%
<3784>* ヴィンクス 96600 86600 11.55% 8.05%
<4346>* ネクシィーズG 63500 57200 11.01% 4.17%
<2593>* 伊藤園 363100 327820 10.76% -0.63%
<9627>* アインHD 190500 207880 -8.36% -0.5%
<4251>* 恵和 458100 516100 -11.24% 7.15%
<4996>* クミアイ化 149200 173260 -13.89% 0.91%
<8462>* FVC 156500 189440 -17.39% 13.78%
<4595>* ミズホメディ 34200 42480 -19.49% 7.06%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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