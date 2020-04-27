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出来高変化率ランキング（9時台）～沖縄セルラー、コックスなどがランクイン

2020年4月27日 10:31

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記事提供元：フィスコ


*10:31JST 出来高変化率ランキング（9時台）～沖縄セルラー、コックスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月27日　09:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<9876>* コックス　　　　　 1928200 　188860　 920.97% 18.85%
<4531>* 有機薬　　　　　　　3316500 　594540　 457.83% 21.22%
<2751>* テンポスHD　　　　254300 　63660　 299.47% -1.24%
<3843>* フリービット　　　　571900 　158600　 260.59% 3.1%
<2910>* ロックフィール　　　396000 　167160　 136.9% -1.26%
<2158>* FRONTEO　　　3909900 　1698100　 130.25% -0.83%
<1766>* 東建コーポ　　　　　211400 　98240　 115.19% -0.52%
<9436>* 沖縄セルラー　　　　63800 　30440　 109.59% 3.69%
<3608>* TSIHD　　　　　286700 　166680　 72.01% 9.87%
<7605>* フジコーポ　　　　　92400 　55960　 65.12% 1.13%
<1976>* 明星工　　　　　　　79500 　48940　 62.44% 5.38%
<8079>* 正栄食　　　　　　　148200 　93140　 59.12% -1.01%
<6345>* アイチコーポ　　　　87200 　55880　 56.05% 7.53%
<7965>* 象印　　　　　　　　161100 　112080　 43.74% 1%
<2695>* くら寿司　　　　　　313900 　225300　 39.33% -0.85%
<3981>* ビーグリー　　　　　111400 　80180　 38.94% 11.59%
<6436>* アマノ　　　　　　　531800 　415540　 27.98% -11.2%
<3475>* グッドコムA　　　　130500 　111580　 16.96% -3.3%
<9419>* ワイヤレスG　　　　279500 　243980　 14.56% 13.14%
<2191>* テラ　　　　　　　　1073600 　938900　 14.35% 9.93%
<3658>* イーブック　　　　　189600 　165980　 14.23% 23.74%
<4662>* フォーカスS　　　　127500 　113220　 12.61% 1.25%
<3784>* ヴィンクス　　　　　96600 　86600　 11.55% 8.05%
<4346>* ネクシィーズG　　　63500 　57200　 11.01% 4.17%
<2593>* 伊藤園　　　　　　　363100 　327820　 10.76% -0.63%
<9627>* アインHD　　　　　190500 　207880　 -8.36% -0.5%
<4251>* 恵和　　　　　　　　458100 　516100　 -11.24% 7.15%
<4996>* クミアイ化　　　　　149200 　173260　 -13.89% 0.91%
<8462>* FVC　　　　　　　156500 　189440　 -17.39% 13.78%
<4595>* ミズホメディ　　　　34200 　42480　 -19.49% 7.06%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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  • (c) 123rf
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