ケル　大幅に反発、20年3月期の営業利益予想を10.26億円に上方修正、年間配当は39円に増額／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*09:43JST <6919> ケル 784 +62
大幅に反発。20年3月期の営業利益を従来予想の7.97億円から10.26億円（前期実績7.91億円）に上方修正している。車載機器や医療機器、遊技機器の各市場で受注が好調だった。設備投資を効率化し、減価償却費が減少したことも利益を押し上げた。年間配当は従来予想の36.00円から39.00円（前期実績39.00円）に増額修正した。業績修正と増配が素直に好感され、買いが集まっているようだ。《HH》
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