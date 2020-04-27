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沖縄セルラー　大幅に反発、上限60万株（20億円）の自社株取得へ、21年3月期の年間配当は154円に増額／新興市場スナップショット

2020年4月27日 09:28

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記事提供元：フィスコ


*09:28JST <9436> 沖縄セルラー 4070 +140
大幅に反発。上限60万株（20億円）の自社株を取得すると発表している。発行済総数（自社株を除く）に対する割合は2.2％。取得期間は5月18日から21年4月23日まで。21年3月期の営業利益予想は前期比0.2％増の140.00億円。auでんきや海底ケーブルの取引が増加する見込み。年間配当予想は154.00円。20年3月期の営業利益は7.9％増の139.66億円、年間配当は従来予想（136.00円）を上回る145.00円（前期実績130.00円）とした。《HH》

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