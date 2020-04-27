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【M&A速報：2020/04/24（2）】パスコ、航空機による計測事業のベルギー子会社の全株式を譲渡

2020年4月27日 09:05

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記事提供元：フィスコ


*09:05JST 【M&A速報：2020/04/24（2）】パスコ、航空機による計測事業のベルギー子会社の全株式を譲渡
■パスコ<9232>、航空機による撮影・計測事業のベルギー子会社Aerodataの全株式を譲渡

■APAMAN<8889>グループ、茨城県で不動産の賃貸仲介店舗運営等のマイハウスを買収

■スパースモデリング技術を用いたAIベンチャーのHACARUS、大阪ガス<9532>などから資金調達を実施

■ロイヤル観光、エコナックHD<3521>に追加出資　出資比率9.25％に

■愛媛銀行<8541>、ひめぎんリース、大和フード＆アグリの3社、共同で「えひめ一次産業応援投資事業有限責任組合」を設立

■佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第四号、再生可能エネルギー事業のグリーンリバーHDに出資

■アミタHD<2195>傘下のアミタ、産業廃棄物のリサイクル事業展開の台湾子会社の全保有株式を台湾で同業のZhong Baoに譲渡

■東部ネットワーク<9036>、持株会社体制への移行を中止　新型コロナウイルスの感染拡大をうけ

■ミズノ<8022>、スポーツグッズ製造・販売等のシャープ産業を買収

■楽天<4755>、孫会社で情報提供サービス事業のVoyaginを吸収合併

■リネットジャパングループ<3556>、カンボジア子会社の増資を引き受け

■INEST<3390>、法人向け携帯電話を販売のアイ・ステーションを株式交換により完全子会社化

■INEST<3390>、ナチュラルミネラルウォーターの販売取次事業のPatchを買収

■INEST<3390>、子会社2社の全株式を飲食業界向け予約ソリューション事業のEPARKグルメに譲渡

■瀬戸内ブランドコーポレーション、宿泊・温浴施設開発の瀬戸田HDに出資

■タキロンシーアイ<4215>、会社分割により建材分野の一部販売事業を子会社に承継

■三菱重工業<7011>、三菱日立パワーシステムズの完全子会社化を延期　新型コロナウイルスの影響による

■泉州電業<9824>、子会社で電線・ケーブル販売のいすゞ電業を吸収合併

■中小企業庁、「2020年版中小企業白書・小規模企業白書」を発表

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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  • ジェットを発生させている銀河の近赤外線画像。すばる望遠鏡によって撮影された。 （c） Vaidehi Paliya
  • (c) 123rf
  • S2の軌道を視覚化したイメージ図。(c) ESO/L. Calçada
 

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