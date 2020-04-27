

*08:30JST 4/27

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（23775.27、+260.01）

・ナスダック総合指数は上昇（8634.52、+139.77）

・シカゴ日経225先物は上昇（19430、大阪比+240）

・SOX指数は上昇（1702.56、+37.89）

・VIX指数は低下（35.93、-5.45）

・米原油先物は上昇（16.94、+0.44）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・新型コロナウイルス治療薬開発

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（19262.00、-167.44）

・1ドル107円40-50銭

・新型コロナウイルス流行の長期化

・業績予想「未定」続出

・東京など主要都市封鎖懸念

留意事項

・日銀金融政策決定会合（本日のみ）

・日銀「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」公表

・黒田日銀総裁が記者会見

・外食売上高（3月）

・国債買いオペ

・京セラ<6971>、JR東海<9022>など大手企業の決算発表が本格化

・中国工業企業利益（3月）

・ニュージーランド、南アフリカ市場は休場《ST》