記事提供元：フィスコ
*08:30JST 4/27
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（23775.27、+260.01）
・ナスダック総合指数は上昇（8634.52、+139.77）
・シカゴ日経225先物は上昇（19430、大阪比+240）
・SOX指数は上昇（1702.56、+37.89）
・VIX指数は低下（35.93、-5.45）
・米原油先物は上昇（16.94、+0.44）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・新型コロナウイルス治療薬開発
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（19262.00、-167.44）
・1ドル107円40-50銭
・新型コロナウイルス流行の長期化
・業績予想「未定」続出
・東京など主要都市封鎖懸念
留意事項
・日銀金融政策決定会合（本日のみ）
・日銀「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」公表
・黒田日銀総裁が記者会見
・外食売上高（3月）
・国債買いオペ
・京セラ<6971>、JR東海<9022>など大手企業の決算発表が本格化
・中国工業企業利益（3月）
・ニュージーランド、南アフリカ市場は休場《ST》
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