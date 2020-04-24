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Ａ＆Ｔ　ストップ高買い気配、第1四半期の営業利益は4.0倍、臨床検査機器システムが伸長／新興市場スナップショット

2020年4月24日 14:11

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記事提供元：フィスコ


*14:11JST <6722> Ａ＆Ｔ 1697カ -
ストップ高買い気配。20年12月期第1四半期（20年1-3月）の営業利益を前年同期比303.4％増の5.25億円と発表している。臨床検査機器システムの売上高が75.2％増と伸長し、利益拡大を牽引した。新規・更新需要に加え、中国OEM先への販売増加や国内・韓国での新規案件の獲得が寄与した。通期予想は前期比6.4％増の10.20億円で据え置いた。進捗率は51.5％に達しており、第1四半期の好調なスタートが評価されている。《US》

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