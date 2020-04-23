マーケット RSS

 

日本電技　一時ストップ高、20年3月期業績・配当予想を上方修正／新興市場スナップショット

2020年4月23日 13:06

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*13:06JST <1723> 日本電技 3130 +216
一時ストップ高。20年3月期の営業利益を従来予想の39.00億円から44.25億円（前期実績31.74億円）に上方修正している。空調計装関連事業の新設工事増加したほか、利益率が改善する見込み。同期の年間配当は従来予想の102.00円から119.00円（前期実績94.00円）に増額修正した。《US》

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 原油価格マイナス　その背景と今後の行方は?
  2. 原油先物価格がマイナスに　まるで、「ゴミ」に処理費が掛かるかのように!
  3. 金正恩氏の重体観測を受け細谷火工や石川製作所が一時ストップ高
  4. 原油安パニックもいったんは跳ね返されやすい水準【クロージング】
  5. NY原油：反発で13.78ドル、大規模な追加減産への期待残る
  1. 原油価格マイナス　その背景と今後の行方は?
  2. 原油価格の下落がマーケットに与える影響
  3. 原油先物価格がマイナスに　まるで、「ゴミ」に処理費が掛かるかのように!
  4. 金正恩氏の重体観測を受け細谷火工や石川製作所が一時ストップ高
  5. 原油安パニックもいったんは跳ね返されやすい水準【クロージング】
  1. 原油価格マイナス　その背景と今後の行方は?
  2. 原油価格の下落がマーケットに与える影響
  3. “武漢ウイルス”の裏で起こっていること、元統合幕僚長の岩崎氏「流石！中国は只者ではない」
  4. 原油先物価格がマイナスに　まるで、「ゴミ」に処理費が掛かるかのように!
  5. NY原油：大幅反落で22.76ドル、米国の減産は保証されず

広告

写真で見るニュース

  • ボリソフ彗星　出典：NASA
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

「お風呂手当」を支給するホットアルバム炭酸泉タブレットが販売する入浴剤（画像: ホットアルバム炭酸泉タブレットの発表資料より）

新型コロナ拡大防止で在宅勤務手当支給の動き広がる　お風呂手当の支給も

見えない敵・新型コロナウイルスとの”静かな戦争” (3) 抗体で”予防”と”治療”が可能になるか?

相場展望4月22日号　コロナ最悪期は過ぎたとの『楽観は長続きしない』 　だが、新型コロナ終息後は、大強気相場が到来

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体