日本電技　一時ストップ高、20年3月期業績・配当予想を上方修正／新興市場スナップショット



*13:06JST <1723> 日本電技 3130 +216

一時ストップ高。20年3月期の営業利益を従来予想の39.00億円から44.25億円（前期実績31.74億円）に上方修正している。空調計装関連事業の新設工事増加したほか、利益率が改善する見込み。同期の年間配当は従来予想の102.00円から119.00円（前期実績94.00円）に増額修正した。《US》