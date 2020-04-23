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今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、独製造業PMI、米新規失業保険申請件数など

2020年4月23日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、独製造業PMI、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
09:30　製造業PMI(4月)　44.8
09:30　サービス業PMI(4月)　33.8
09:30　総合PMI(4月)　36.2
14:00　景気先行CI指数(2月)　92.1
14:00　景気一致指数(2月)　　95.8


＜海外＞
10:00　中・SWIFTグローバル元支払(3月)　　2.11％
16:30　独・製造業PMI(4月)　39.0　45.4
16:30　独・サービス業PMI(4月)　30.0　31.7
16:30　独・総合PMI(4月)　30.2　35.0
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(4月)　40.0　44.5
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(4月)　25.0　26.4
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(4月)　26.0　29.7
17:30　英・製造業PMI(4月)　45.0　47.8
17:30　英・サービス業PMI(4月)　30.0　34.5
17:30　英・総合PMI(4月)　32.0　36.0
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(4月22日まで1カ月)　　0.34％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　524.5万件
22:45　米・製造業PMI(4月)　38.5　48.5
22:45　米・サービス業PMI(4月)　39.0　39.8
22:45　米・総合PMI(4月)　　40.9
23:00　米・新築住宅販売件数(3月)　67.5万戸　76.5万戸


欧・欧首脳が新型コロナ対応巡りテレビ会議

韓・GDP(1-3月)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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