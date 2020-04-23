*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、独製造業PMI、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
09:30 製造業PMI(4月) 44.8
09:30 サービス業PMI(4月) 33.8
09:30 総合PMI(4月) 36.2
14:00 景気先行CI指数(2月) 92.1
14:00 景気一致指数(2月) 95.8
＜海外＞
10:00 中・SWIFTグローバル元支払(3月) 2.11％
16:30 独・製造業PMI(4月) 39.0 45.4
16:30 独・サービス業PMI(4月) 30.0 31.7
16:30 独・総合PMI(4月) 30.2 35.0
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(4月) 40.0 44.5
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(4月) 25.0 26.4
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(4月) 26.0 29.7
17:30 英・製造業PMI(4月) 45.0 47.8
17:30 英・サービス業PMI(4月) 30.0 34.5
17:30 英・総合PMI(4月) 32.0 36.0
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(4月22日まで1カ月) 0.34％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 524.5万件
22:45 米・製造業PMI(4月) 38.5 48.5
22:45 米・サービス業PMI(4月) 39.0 39.8
22:45 米・総合PMI(4月) 40.9
23:00 米・新築住宅販売件数(3月) 67.5万戸 76.5万戸
欧・欧首脳が新型コロナ対応巡りテレビ会議
韓・GDP(1-3月)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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