マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：工作機械受注、英失業率、米中古住宅販売件数など

2020年4月21日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、英失業率、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
14:00　スーパーマーケット売上高(3月)　4.1％
15:00　工作機械受注(3月)　-40.8％


＜海外＞
15:00　英・失業率(3月)　3.5％
15:00　英・ILO失業率(3カ月)(2月)　4.0％　3.9％
18:00　独・ZEW期待指数(4月)　-51.5　-49.5
21:30　加・小売売上高(2月)　　0.4％
23:00　米・中古住宅販売件数(3月)　540万件　577万件


豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)議事要旨


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望4月20日号　株式相場反発追うか?底をにらむか?　見極めの難所
  2. コロナ悲観論の信ぴょう性【フィスコ・コラム】
  3. 米国株は反落、原油暴落や中小企業支援策の増額合意なく失望感（20日）
  4. 米国株は続伸、新型ウイルス治療薬に期待広がる（17日）
  5. 日経平均テクニカル:反落、5日線上キープし週足パラボリ陽転
  1. 原油価格の下落がマーケットに与える影響
  2. NY原油：続落、株高は好感されず
  3. NY原油：大幅続落で20.11ドル、需要減少予測に沿った減産は困難との見方も
  4. NY原油：小幅続落で19.87ドル、原油在庫は大幅な増加を記録
  5. 国際帝石　大幅反落、NY原油相場は10％超の下落に
  1. “武漢ウイルス”の裏で起こっていること、元統合幕僚長の岩崎氏「流石！中国は只者ではない」
  2. 原油価格の下落がマーケットに与える影響
  3. コロナショックに追い打ちをかける原油暴落の我慢比べ
  4. NY原油：大幅反落で22.76ドル、米国の減産は保証されず
  5. コロナショックで米ドル崩壊? 原因は原油価格の低迷と未曽有の量的緩和にあった

広告

写真で見るニュース

  • 「ミラージュ」（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • (c) 123rf
  • ベピ・コロンボ計画による水星探査機 (c) ESA
  • 2019年11月にフルモデルチェンジされたボルボ・S60（画像: ボルボ・カー・ジャパンの発表資料より）
  • 「Spectee Pro」の画面イメージ。（画像: Specteeの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

個人向け社債で効率的に資産形成をしよう

相場展望4月20日号　株式相場反発追うか?底をにらむか?　見極めの難所

ワオキツネザルが放つ匂い物質を特定（写真：東京大学の発表資料より）

霊長類が放つフェロモン物質を初めて特定　異性を惹きつける匂い　東大など

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体