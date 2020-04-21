記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、英失業率、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
14:00 スーパーマーケット売上高(3月) 4.1％
15:00 工作機械受注(3月) -40.8％
＜海外＞
15:00 英・失業率(3月) 3.5％
15:00 英・ILO失業率(3カ月)(2月) 4.0％ 3.9％
18:00 独・ZEW期待指数(4月) -51.5 -49.5
21:30 加・小売売上高(2月) 0.4％
23:00 米・中古住宅販売件数(3月) 540万件 577万件
豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)議事要旨
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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