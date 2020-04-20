*16:41JST 東証業種別ランキング：精密機器が下落率トップ
精密機器が下落率トップ。そのほか、保険業、その他製品、建設業、鉱業、医薬品などが下落した。一方で証券業が上昇率トップ。そのほか、銀行業、その他金融業、鉄鋼、不動産業が上昇した。
1. 証券業 ／ 266.5 ／ 0.96
2. 銀行業 ／ 109.83 ／ 0.67
3. その他金融業 ／ 494.54 ／ 0.56
4. 鉄鋼 ／ 234.96 ／ 0.39
5. 不動産業 ／ 1,133.04 ／ 0.21
6. サービス業 ／ 1,915.21 ／ 0.16
7. 空運業 ／ 181.26 ／ 0.03
8. 金属製品 ／ 864.34 ／ 0.02
9. ガラス・土石製品 ／ 769.98 ／ -0.04
10. 小売業 ／ 1,095.56 ／ -0.15
11. 繊維業 ／ 476.58 ／ -0.19
12. 食料品 ／ 1,555.84 ／ -0.28
13. 水産・農林業 ／ 447.49 ／ -0.35
14. 海運業 ／ 181.46 ／ -0.47
15. 化学工業 ／ 1,809.64 ／ -0.53
16. 情報・通信業 ／ 3,768.78 ／ -0.56
17. 石油・石炭製品 ／ 820.75 ／ -0.61
18. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,365.22 ／ -0.63
19. 機械 ／ 1,501.4 ／ -0.67
20. 非鉄金属 ／ 646.42 ／ -0.76
21. 卸売業 ／ 1,252.47 ／ -0.83
22. 陸運業 ／ 1,924.97 ／ -0.84
23. パルプ・紙 ／ 467.99 ／ -0.86
24. ゴム製品 ／ 2,307.07 ／ -0.94
25. 電気機器 ／ 2,186.58 ／ -0.97
26. 輸送用機器 ／ 2,214.24 ／ -1.13
27. 電力・ガス業 ／ 398.71 ／ -1.16
28. 医薬品 ／ 3,025.48 ／ -1.18
29. 鉱業 ／ 187.6 ／ -1.35
30. 建設業 ／ 925.29 ／ -1.64
31. その他製品 ／ 2,798.37 ／ -1.66
32. 保険業 ／ 795.58 ／ -2.28
33. 精密機器 ／ 7,380.13 ／ -2.29《US》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
東京株式市場の最新ニュース
- 想定内の反落も底堅さが意識される相場展開【クロージング】 4/20 16:31
- 日経平均は反落、利益確定売り先行で軟調もみ合い 4/20 16:14
- 【株式市場】日経平均は後場も安いまま反落したが地方経済を映す地銀株など高い 4/20 15:50
- マザーズ先物概況：6日続伸、年金などの買いも加わり買い優勢に（4月20日） 4/20 15:48
- 東京金概況：下落、中小型株活況でリスクオフムードとはならず 4/20 15:46
広告
広告
広告