

*16:41JST 東証業種別ランキング：精密機器が下落率トップ

精密機器が下落率トップ。そのほか、保険業、その他製品、建設業、鉱業、医薬品などが下落した。一方で証券業が上昇率トップ。そのほか、銀行業、その他金融業、鉄鋼、不動産業が上昇した。



1. 証券業 ／ 266.5 ／ 0.96

2. 銀行業 ／ 109.83 ／ 0.67

3. その他金融業 ／ 494.54 ／ 0.56

4. 鉄鋼 ／ 234.96 ／ 0.39

5. 不動産業 ／ 1,133.04 ／ 0.21

6. サービス業 ／ 1,915.21 ／ 0.16

7. 空運業 ／ 181.26 ／ 0.03

8. 金属製品 ／ 864.34 ／ 0.02

9. ガラス・土石製品 ／ 769.98 ／ -0.04

10. 小売業 ／ 1,095.56 ／ -0.15

11. 繊維業 ／ 476.58 ／ -0.19

12. 食料品 ／ 1,555.84 ／ -0.28

13. 水産・農林業 ／ 447.49 ／ -0.35

14. 海運業 ／ 181.46 ／ -0.47

15. 化学工業 ／ 1,809.64 ／ -0.53

16. 情報・通信業 ／ 3,768.78 ／ -0.56

17. 石油・石炭製品 ／ 820.75 ／ -0.61

18. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,365.22 ／ -0.63

19. 機械 ／ 1,501.4 ／ -0.67

20. 非鉄金属 ／ 646.42 ／ -0.76

21. 卸売業 ／ 1,252.47 ／ -0.83

22. 陸運業 ／ 1,924.97 ／ -0.84

23. パルプ・紙 ／ 467.99 ／ -0.86

24. ゴム製品 ／ 2,307.07 ／ -0.94

25. 電気機器 ／ 2,186.58 ／ -0.97

26. 輸送用機器 ／ 2,214.24 ／ -1.13

27. 電力・ガス業 ／ 398.71 ／ -1.16

28. 医薬品 ／ 3,025.48 ／ -1.18

29. 鉱業 ／ 187.6 ／ -1.35

30. 建設業 ／ 925.29 ／ -1.64

31. その他製品 ／ 2,798.37 ／ -1.66

32. 保険業 ／ 795.58 ／ -2.28

33. 精密機器 ／ 7,380.13 ／ -2.29《US》