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4/20の強弱材料

2020年4月20日 08:23

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記事提供元：フィスコ


*08:23JST 4/20
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（19897.26、+607.06）
・NYダウは上昇（24242.49、+704.81）
・ナスダック総合指数は上昇（8650.14、+117.78）
・SOX指数は上昇（1705.64、+14.77）
・VIX指数は低下（38.15、-1.96）
・日銀のETF購入
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（19605、大阪比-95）
・1ドル107円50-60銭
・米原油先物は下落（25.03、-0.50）
・米長期金利は上昇
・新型コロナウイルス流行の長期化
・業績予想「未定」続出
・東京など主要都市封鎖懸念

留意事項
・貿易統計（3月）
・主要コンビニエンスストア売上高（3月）
・中国貸出基準金利（4月）
・ユーロ圏経常収支（2月）
・欧州連合（EU）と英国が貿易、外交、安全保障などの交渉再開《ST》

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