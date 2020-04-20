

*08:23JST 4/20

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（19897.26、+607.06）

・NYダウは上昇（24242.49、+704.81）

・ナスダック総合指数は上昇（8650.14、+117.78）

・SOX指数は上昇（1705.64、+14.77）

・VIX指数は低下（38.15、-1.96）

・日銀のETF購入

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（19605、大阪比-95）

・1ドル107円50-60銭

・米原油先物は下落（25.03、-0.50）

・米長期金利は上昇

・新型コロナウイルス流行の長期化

・業績予想「未定」続出

・東京など主要都市封鎖懸念

留意事項

・貿易統計（3月）

・主要コンビニエンスストア売上高（3月）

・中国貸出基準金利（4月）

・ユーロ圏経常収支（2月）

・欧州連合（EU）と英国が貿易、外交、安全保障などの交渉再開《ST》