記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、NZ消費者物価指数、欧ユーロ圏貿易収支など
＜国内＞
08:50 貿易収支(3月) 4546億円 1兆1098億円
08:50 輸出(3月) -9.8％ -1.0％
08:50 輸入(3月) -9.9％ -13.9％
16:00 コンビニエンスストア売上高(3月) 2.6％
＜海外＞
07:45 NZ・消費者物価指数(1-3月) 2.1％ 1.9％
10:30 中・貸出基準金利1年物(4月) 3.85％ 4.05％
10:30 中・貸出基準金利5年物(4月) 4.65％ 4.75％
17:00 欧・ユーロ圏経常収支(2月) 347億ユーロ
18:00 欧・ユーロ圏貿易収支(2月) 13億ユーロ
20:25 ブ・週次景気動向調査
27:00 ブ・貿易収支(週次)(4月19日まで1カ月)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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