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今日の注目スケジュール：貿易収支、NZ消費者物価指数、欧ユーロ圏貿易収支など

2020年4月20日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、NZ消費者物価指数、欧ユーロ圏貿易収支など
＜国内＞
08:50　貿易収支(3月)　4546億円　1兆1098億円
08:50　輸出(3月)　-9.8％　-1.0％
08:50　輸入(3月)　-9.9％　-13.9％
16:00　コンビニエンスストア売上高(3月)　2.6％


＜海外＞
07:45　NZ・消費者物価指数(1-3月)　2.1％　1.9％
10:30　中・貸出基準金利1年物(4月)　3.85％　4.05％
10:30　中・貸出基準金利5年物(4月)　4.65％　4.75％
17:00　欧・ユーロ圏経常収支(2月)　　347億ユーロ
18:00　欧・ユーロ圏貿易収支(2月)　　13億ユーロ
20:25　ブ・週次景気動向調査
27:00　ブ・貿易収支(週次)(4月19日まで1カ月)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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