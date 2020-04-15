記事提供元：フィスコ
*16:49JST 【M&A速報：2020/04/15（2）】ジェネレーションパス<3195>、中国子会社の株式を追加取得
■ジェネレーションパス<3195>、中国子会社の青島新綻紡貿易の株式を追加取得 出資比率は95.56%に
■フェローテク<6890>、傘下のフェローテックマテリアルテクノロジーズとフェローテックを合併
■マイナビ、コスメアプリ「LIPS」運営のAppBrewに出資
■地域経済活性化支援機構、宮崎カーフェリーと宮崎船舶への再生支援を完了 全保有株を宮崎カーフェリーに譲渡
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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