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【M&A速報：2020/04/15（2）】ジェネレーションパス<3195>、中国子会社の株式を追加取得

2020年4月15日 16:49

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記事提供元：フィスコ


*16:49JST 【M&A速報：2020/04/15（2）】ジェネレーションパス<3195>、中国子会社の株式を追加取得
■ジェネレーションパス<3195>、中国子会社の青島新綻紡貿易の株式を追加取得　出資比率は95.56%に

■フェローテク<6890>、傘下のフェローテックマテリアルテクノロジーズとフェローテックを合併

■マイナビ、コスメアプリ「LIPS」運営のAppBrewに出資

■地域経済活性化支援機構、宮崎カーフェリーと宮崎船舶への再生支援を完了　全保有株を宮崎カーフェリーに譲渡

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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