シンメンテ　ストップ高買い気配、20年2月期営業利益は34％増、年間配当を34円に増額／新興市場スナップショット



*13:24JST <6086> シンメンテ 779カ -

ストップ高買い気配。20年2月期の年間配当を従来予想の30円から34円（含む特別配当4円。前期実績は26円）に増額修正している。同期の営業利益は前期比33.6％増の8.4億円で着地した。緊急メンテナンスサービスや予防メンテナンスサービスが好調で、利益押し上げに貢献した。21年2月期の業績予想は非開示だが、年間配当予想は15円としている。《US》