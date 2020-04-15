シンメンテ　ストップ高買い気配、20年2月期営業利益は34％増、年間配当を34円に増額／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:24JST <6086> シンメンテ 779カ -
ストップ高買い気配。20年2月期の年間配当を従来予想の30円から34円（含む特別配当4円。前期実績は26円）に増額修正している。同期の営業利益は前期比33.6％増の8.4億円で着地した。緊急メンテナンスサービスや予防メンテナンスサービスが好調で、利益押し上げに貢献した。21年2月期の業績予想は非開示だが、年間配当予想は15円としている。《US》
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